MEP fija fecha para prueba de idoneidad: Solo aplicará a 5 mil funcionarios

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó las fechas para la aplicación de la prueba de idoneidad dirigida a más de 5.000 personas funcionarias de los estratos calificado y operativo, como parte del concurso interno para optar por una plaza en propiedad.

Fechas y estratos convocados

La comprobación se realizará en dos jornadas:

Jueves 3 de setiembre: estrato calificado, que incluye cocineros, asistentes de enseñanza especial y trabajadores calificados 1 y 2, según su especialidad.

Viernes 4 de setiembre: estrato operativo, integrado por auxiliares de vigilancia de centros educativos, conductores, misceláneos de servicio civil 1, conserjes de centros educativos y oficiales de seguridad.

El proceso forma parte de la estrategia del MEP para fortalecer la estabilidad laboral del personal docente, administrativo y operativo, según lo contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

Coordinación con centros educativos

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó que la cartera trabajó junto con las direcciones regionales para que el personal convocado pueda presentarse sin contratiempos.

“Con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas postulantes, hemos coordinado con las direcciones regionales y los centros educativos los permisos necesarios, de manera que todas las personas puedan trasladarse a las sedes asignadas sin inconvenientes y así aplicar su prueba”, señaló el jerarca.

Sánchez insistió en que cada persona postulante debe entregar el comprobante de asistencia a su jefatura inmediata.

Asimismo, en las próximas semanas se notificará a cada funcionario la sede exacta que le corresponde, la cual se asignará según cercanía con su lugar de trabajo.

Entre las sedes definidas se encuentran: