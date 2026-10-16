MEP deja sin efecto licencia sindical del SEC para el 20 de octubre

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que los funcionarios que tenían autorización para participar en las elecciones del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) deberán presentarse a trabajar el próximo martes 20 de octubre.

La decisión se fundamenta en un criterio jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, emitido el 15 de octubre, según el cual la licencia sindical con goce de salario concedida para esa fecha no es aplicable porque las elecciones para las que se otorgó el permiso ya no se realizarán.

De acuerdo con el comunicado del ministerio, el proceso electoral concluyó y el SEC anunció, mediante el comunicado “TESEC INFORMA”, una actividad informativa para el 20 de octubre.

Sin embargo, el permiso autorizado mediante el oficio CARTA-DVM-A-643-2026, del 22 de julio, se concedió exclusivamente para participar en las elecciones. Además, establecía que quienes no participaran en ese proceso debían presentarse a trabajar.