MEP: Ciudad Gobierno no afectará al Liceo de Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que la construcción de Ciudad Gobierno en parte de los terrenos del Liceo de Costa Rica no afectará la continuidad del servicio educativo ni las posibilidades de expansión del colegio, pese a los cuestionamientos de la comunidad estudiantil.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, defendió el convenio firmado con la anterior Junta Administrativa del centro educativo para ceder 10 mil metros cuadrados del inmueble al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Foto: Isaac Villalta. El terreno fue entregado al colegio vía ley en 1974.

Según el jerarca, el acuerdo se alcanzó después de realizar “un análisis técnico” que permitió determinar cuáles áreas podrían utilizarse para desarrollar Ciudad Gobierno sin comprometer las actividades educativas del Liceo.

“Luego de haber hecho un análisis técnico, la parte del Liceo donde se estaría desarrollando Ciudad Gobierno, no tiene ninguna implicación sobre la continuidad del servicio educativo o sobre la expansión y sobre la base de eso fue que se había firmado el convenio para ceder ese terreno”, explicó el titular del MEP.

No obstante, en julio del año pasado, el centro educativo realizó labores de limpieza en ese espacio ubicado en Plaza Víquez para llevar a cabo proyectos en beneficio directo de los liceístas.

“El Liceo está de acuerdo con el proyecto y reconoce las bondades que tiene para el país. Sin embargo, si el Gobierno quiere esa propiedad, debe pagar por ella. No puede disponer de un terreno que legalmente le pertenece al colegio”, dijo Francis Tejada, abogado del Gobierno estudiantil del Liceo de C.R.

Las declaraciones del ministro se producen en medio de la oposición de representantes estudiantiles del Liceo de Costa Rica, quienes buscan llevar ante la Sala Constitucional el Proyecto de Ley 25.725, mediante el cual el Gobierno pretende trasladar el terreno al Estado.

Así lo confirmó a este medio Tejada, quien dijo que solicitará ayuda de los diputados del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional (PLN), José María Villalta y Marco Badilla, respectivamente.

MEP ofrece diálogo a estudiantes

Sánchez aseguró que el ministerio mantiene su disposición de reunirse con los estudiantes para atender sus preocupaciones y explicar las condiciones bajo las cuales se desarrollará el proyecto.

El jerarca indicó que, mediante la Dirección Regional, se podrán realizar nuevas reuniones para aclarar las dudas relacionadas con el proyecto y el futuro del inmueble.

“Si ellos tienen alguna preocupación, necesitan de más información, tienen dudas, necesitan respuesta, a través de la Dirección Regional vamos a sentarnos las veces que sea necesario para convencer y aclararles a ellos durante todo este proceso sobre cómo va a funcionar, de qué trata y demás”, dijo. Foto: Isaac Villalta. El terreno actualmente funciona como parqueo.

Ciudad Gobierno es una iniciativa que plantea la construcción de más de 30 instituciones públicas es un mismo complejo en San José. Este megaproyecto tendría un precio de más de ¢200 mil millones y es arrastrado desde la administración Chaves Robles.

La presidenta Laura Fernández ya presentó el proyecto de ley y este deberá ser analizado por los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.