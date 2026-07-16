Un total de 16.000 docentes fueron identificados como potenciales candidatos para optar por una plaza en propiedad mediante la Ley 10.777. El proceso contempla distintas condiciones de participación y será desarrollado durante el segundo semestre del año.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informará los requisitos, plazos y mecanismos que deberán seguir los educadores interesados. Además, detallará cuáles docentes podrán ingresar directamente al proceso y cuáles deberán cumplir con etapas adicionales, como una prueba de idoneidad.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó en entrevista con Extra Radio que la identificación preliminar de las personas potencialmente beneficiarias se realizó tras meses de análisis sobre los perfiles profesionales y las condiciones establecidas en la normativa.

“Hemos identificado cerca de 16.000 docentes que son potenciales para aplicar la ley y optar por una propiedad. Ahora corresponde que cada persona participe del proceso, aporte la documentación requerida y cumpla con los plazos establecidos”, dijo Sánchez.

Proceso y requisitos

Las autoridades indicaron que cada docente deberá ingresar al sistema que habilite el MEP, aportar la documentación correspondiente y completar los procedimientos establecidos. El cumplimiento de los requisitos determinará si puede continuar en el proceso.

Entre las condiciones contempladas se encuentran aspectos como el tiempo laborado en condición de interinazgo, el nivel académico alcanzado y la participación previa en concursos docentes.

El ministro señaló que algunas personas formaron parte del concurso realizado entre 2017 y 2019, mientras que otras deberán ser valoradas conforme a los parámetros definidos.

El MEP iniciará una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad educativa para informar sobre las fechas, los documentos requeridos y las etapas previstas para la implementación de la ley este viernes. Según dijo, será entre las 5:00 p.m. y 6:00 p.m.

“Mañana empezamos un proceso masivo de comunicación e información para que ningún docente pueda decir que no conocía las fechas, los requisitos o la documentación necesaria para participar en el procedimiento establecido por la ley”, agregó.

Sánchez añadió que quienes no cumplan actualmente con los requisitos establecidos podrán participar en futuros procesos, una vez acrediten las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Aprobación de la ley

La legislación, publicada desde noviembre en el Diario Oficial La Gaceta y que fue impulsada por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, establece en su artículo 100 la posibilidad de que docentes interinos accedan a estabilidad laboral mediante el nombramiento en propiedad.

Sin embargo, educadores afirman que todavía desconocen cuáles plazas serán tomadas en cuenta y quiénes podrán resultar beneficiados.

Uno de los casos es el de Randall Quesada, docente de matemática del Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea) La Paz, en San Ramón, quien acumula cerca de 14 años de ser interino dentro del sistema educativo.