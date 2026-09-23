MEP ampliará educación financiera sin crear una materia exclusiva

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La educación financiera se reforzará en escuelas y colegios a partir de 2027, pero todavía no se conocen las diferencias concretas entre los contenidos que reciben actualmente los estudiantes y los que se impartirán con la nueva estrategia educativa.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) pretende ampliar esta formación mediante asignaturas existentes, sin anunciar la creación de una materia exclusiva, según explicó la viceministra académica, María Alexandra Ulate.

Al consultarle sobre los cambios previstos para 2027, la funcionaria indicó que se fortalecerán los contenidos actuales mediante la elaboración de nuevos materiales pedagógicos y la capacitación de los docentes.

Sin embargo, no precisó cuáles conocimientos adicionales se incorporarán a los programas de estudio ni cómo se evaluarán los resultados de esta estrategia.

“Vamos a trabajar y a reforzar muy fuerte lo que ya está en el currículo, desarrollando aún más materiales pedagógicos para que tengan los niños y los docentes, capacitando a los docentes en esas áreas del currículo para que ellos trabajen con los estudiantes”, dijo la funcionaria.

Sin una materia exclusiva

La viceministra reconoció que la educación financiera ya forma parte del currículo nacional, desde preescolar hasta educación diversificada, mediante las asignaturas básicas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de crear una materia exclusiva, explicó que el modelo educativo permite incorporar estos conocimientos en las asignaturas existentes.

No obstante, no detalló si se ampliará el tiempo destinado a estos contenidos ni cómo se distribuirán entre las diferentes materias.

La funcionaria señaló que la enseñanza abarcará temas como ahorro, crédito, impuestos y uso responsable de los recursos, adaptados a la edad y al desarrollo cognitivo de los estudiantes.

“Por eso nuestras asignaturas pueden ser receptoras de la educación financiera. Volvemos a hablar de Estudios Sociales, Cívica, Educación para el Hogar; son esas asignaturas en las que se posibilita que se amplíe el currículo en educación financiera”.

La estrategia se aplicará en todos los ciclos y modalidades del sistema educativo nacional, según confirmó la viceministra.

Ya existe una Ley

Desde 2023, la exdiputada Olga Moreira presentó el proyecto de Ley Marco para la Promoción de la Educación Financiera.

La iniciativa busca fortalecer los conocimientos de la población sobre ahorro, manejo de recursos y toma de decisiones financieras, mediante una política nacional coordinada por el MEIC.

El texto contempla la creación del Consejo Consultivo de Educación Financiera, integrado por instituciones como el MEP, el INA, el INEC, el Conare y el IMAS, además de representantes del sector empresarial. Este órgano tendrá a su cargo la aprobación, ejecución y evaluación de la política nacional de educación financiera.

En materia educativa, establece que el MEP podrá presentar propuestas al Consejo Superior de Educación para incorporar estos conocimientos en primaria y secundaria. El proyecto fue aprobado en 2025 y ahora corresponde a la Ley 10627. Pese a ello, la educación financiera está tomando auge hasta ahora.

Evaluación hasta 2029

El MEP también pretende que Costa Rica vuelva a participar en el módulo de educación financiera de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) en 2029, con el propósito de identificar las áreas que requieren fortalecimiento.

Sin embargo, la viceministra no detalló cuántos docentes recibirán capacitación, el presupuesto destinado a los nuevos materiales pedagógicos ni las fechas previstas para su distribución.

Prepara reformas en cuatro materias

La viceministra académica confirmó que el MEP trabaja en la modificación de los programas de estudio de las siguientes asignaturas:

Español

Matemática

Ciencias

Estudios Sociales

¿Qué se busca con los cambios?

Fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes.

Promover la aplicación de los conocimientos en la vida cotidiana.

Mejorar el desempeño de Costa Rica en las pruebas PISA.

Leonardo Sánchez Ministro de Educación “Ya hemos tenido reuniones a través del primer caballero, que quiere impulsar esta iniciativa con el sector privado, el sector bancario y otras organizaciones que han venido trabajando este tema. No solo por un tema de PISA, es un tema que el país necesita”.