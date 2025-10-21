Menú de Champions para este martes

Regresan las acciones de la Champions League con importantes partidos que llenarán de fútbol este martes.

A las 10:45 a.m. jugarán el Kairat vs Pafos, mientras que el FC Barcelona tendrá el reto de recibir al Olympiacos.

El platillo fuerte será a la 1:00 p.m. con siete vibrantes juegos que prometen muchísimas emociones:

Newcastle vs Benfica, PSV vs Napoli, Leverkusen vs PSG, Union Saint-Gilloise vs Inter de Milán, Køvenhavn vs Dortmund, Villareal vs Manchester City y Arsenal vs Atlético de Madrid.

Dichos partidos corresponden a la tercera jornada de la Champions League 2025-2026.