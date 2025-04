Cada vez menos costarricenses están utilizando los servicios que ofrece la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.

Datos oficiales señalan que, en 2023, ingresaron 21.741 personas y de esos, 5.465 quedaron en circulante, es decir, no pudieron ser atendidos en ese año.

De estos números 9.074 requirieron medidas de protección a la víctima, es decir que se le dieron medidas extraprocesales para minimizar el riesgo.

Por su parte, 12.667 se acogieron al programa de atención, donde se les brindó asesoría legal y psicológica.

En 2024, entraron 21.113 personas a dicho programa y la lista en circulante llegó a 5.328.

Del número total, 8.820 fueron de protección y 12.293 de atención.

Dichos programas se enfocan principalmente en dar acompañamiento a los afectados.

Entre las acciones que se toman para la protección se encuentra la reubicación de vivienda, trabajo, centro educativo, entre otros, así como la compañía de un agente para citas médicas, judiciales y diligencias personales que impliquen un riesgo, como un funeral.

José Peñaranda, fiscal adjunto de la dependencia, destacó que uno de los factores más sobresalientes para que esto ocurra es el miedo de acercarse a las autoridades.

“El incremento en la criminalidad ha sido muy particular, pero desde 2023 ha existido una disminución del requerimiento a la oficina. Dicho comportamiento lo hemos analizado y llegamos a la conclusión de que la sociedad se ha vuelto más violenta, provocando que la gente tema acceder a la administración de justicia y, por ende, ha venido reduciéndose la remisión de casos.

En muchas ocasiones, la Fiscalía o los Tribunales nos remiten esta información (sobre personas o casos), pero si usted va a denunciar un delito y cree que necesita la protección o apoyo, puede acudir a nuestras oficinas”, explicó.

El fiscal adjunto explicó que ese decrecimiento número se traduce en un grado de mayor impunidad, ya que las personas muchas veces no asisten de los juicios o procesos judiciales.

En las costas es donde se ha incrementado esta problemática.

Precisamente, en dichos puntos, principalmente en la provincia de Limón, es donde se presenta mayores tasas de homicidios e índices delictivos, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El año pasado, en zonas como Puntarenas y Limón reforzamos (el programa de protección) para tratar que la comunidad acceda a estos servicios. Cuando nos damos cuenta de hechos mediáticos, intentamos buscar a los testigos para brindarles apoyo”, expresó Peñaranda.

Punto que señalar es que el programa ofrece los servicios a las víctimas o testigos de manera voluntaria; No obstante, deben acogerse a las recomendaciones de las autoridades judiciales.

Ahora bien, si una persona no está de acuerdo con una o todas las medidas, las autoridades no podrían obligarles a estar en el programa.

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito tiene 25 años de creación y actúa bajo la ley 8720, que regula ambos programas.

Programa de protección

Se hace la valoración del riesgo por parte de profesionales en psicología, criminología, trabajo social y leyes, los cuales establecen si hay peligro o no en el proceso penal. Con dicho análisis se determinan medidas extraprocesales para la persona valorada, quien las rechaza o las acepta. Si accede se somete al procedimiento, que implica múltiples acciones de protección.

Programa de atención

No se realiza una valoración del riesgo, la Fiscalía explora si la persona necesita apoyo, por lo que brinda ayuda psicológica y en traumas del delito, al igual que asesoría legal, pero no representación legal, pues se concluye que sufrió un trauma, sin embargo, no existe una amenaza real.

Pasos para solicitar las medidas

1- Asista al juzgado donde presentó la denuncia.

2- Pida que lo atiendan en la Oficina de Víctimas y Testigos.

3- Exponga su caso.