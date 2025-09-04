Paulina Carmona

Colaboradora

La inestabilidad en los banquillos es el gran protagonista del Torneo Apertura 2025. Con solo 10 equipos en competencia, ante la exclusión de Santos y Guanacasteca, cada jornada es determinante y la presión por resultados inmediatos provocó que 4 entrenadores fueran destituidos en apenas 6 fechas.

El primero en dejar su cargo Pablo Salazar, técnico del Herediano. Fue reemplazado por Hernán Medford. Luego cayó Luis Marín en Sporting FC y asumió Minor Díaz. En el Saprissa Paulo Wanchope cedió el lugar a Vladimir Quesada y en San Carlos, Geiner Segura fue destituido para dar lugar a Walter Centeno.

Para Horacio Esquivel, exentrenador de Limón, Puntarenas FC y Guanacasteca, entre otros, la menor cantidad de equipos es un factor determinante. “Eso se da básicamente por haber menos equipos. Hay menos partidos y las situaciones de posiciones me imagino que inquieta a los directivos. Al perder uno o dos partidos son menos juegos y todos quieren ganar. Es muy difícil. Marca un panorama. El dirigente se preocupa más a priori, por buscar estar en una posición más cómoda y no pensar en el descenso” explicó. Por su parte, Roy Myers, entrenador, exjugador y panelista del programa Acción 360 que se transmite por Extra TV, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m., también cree que el formato cambió la dinámica de la toma de decisiones. “La competencia no es mejor, pero sí es inmediata. Esto hace que los dirigentes se preocupen, ya que en pocas fechas deben resolver para evitar el riesgo de descender. Además, considerando que el torneo se jugara con 12 y en un formato tan corto, ya es quita técnicos. Ahora imagínese con 10” explicó.

Con más de la mitad del campeonato por disputarse, el margen de error es cada vez más reducido. La lucha por alejarse de las últimas posiciones y clasificar entre los primeros cuatro mantiene a los banquillos bajo constante tensión.