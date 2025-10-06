Aunque el 78% de las empresas en América Latina afirma usar inteligencia artificial (IA), menos del 1% logra hacerlo de manera efectiva y escalable, según el reporte “De Islas de Datos a Organizaciones Inteligentes”, elaborado por la agencia Loymark.

Ante este escenario preparan el “Loymark Future Ready Summit 2025”, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre y contará con transmisión gratuita.

El Summit reunirá a CEOs, directores generales y líderes de transformación digital, innovación, operaciones y marketing de las principales empresas de la región.

“Este Summit no es un foro técnico, sino un espacio donde se define el futuro empresarial de la región. Queremos que los CEOs se lleven claridad sobre cómo convertir la IA en ventaja competitiva sostenible”, explicó José Coto, CEO de Loymark.

Además, agregó que el propósito es abrir el debate de cómo pasar de proyectos aislados de IA a modelos de inteligencia organizativa, capaces de integrar datos, tecnología y talento humano para tomar decisiones más inteligentes y competitivas.

El evento cubrirá temáticas como manejo de datos confiables, servicios de inteligencia, orquestación, supervisión humana y gobernanza que permitirá a las organizaciones superar la brecha entre inversión en IA y valor tangible

Como parte de la agenda, se contará con la participación de especialistas de Google que compartirá los principales retos que enfrentan las empresas latinoamericanas y conectará la visión global de la compañía con los desafíos específicos de la región.

“El verdadero reto no está en acceder a modelos de IA más sofisticados, sino en construir organizaciones con la capacidad de integrarlos, gobernarlos y generar impacto real en clientes y resultados”, señaló Israel Castillo, Customer Engineer de Google Cloud LATAM.

El evento será transmitido a través de plataformas digitales, desde donde podrá ser visto por las personas que se inscriban.

Información del evento