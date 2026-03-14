La Cruz Roja Costarricense (CRC) recibió el reporte de dos menores de edad con quemaduras de gravedad por “líquido hirviendo”.

El reporte ingresó a las 11:26 a.m. de este sábado en el sector de la Libertad en Pavas, donde dos mujeres de edad fueron las afectadas.

Según la versión de las autoridades, se trataría de una menor de 16 años en condición urgente y otra de 4 años con quemaduras en un 60% del cuerpo, trasladada crítica al Hospital Nacional de Niños (HNN).

Se desconoce la causa de los hechos.