El Museo de los Niños dejará de ser solo un museo y este mes de setiembre se convertirá en un parque de aventuras lleno de risas, música, colores y diversión con su celebración especial en “La Fiesta de la Niñez”.

Este sábado 6 y domingo 7 será el arranque oficial, y los menores de 15 años entran gratis.

Habrá disponibles juegos, personajes mágicos, espectáculos, baile, arte y las 46 salas interactivas que hacen del museo un lugar único.

Para esta fiesta, el espacio se dividirá en tres zonas que prometen emociones distintas en la “Zona Hey, Hey” los niños podrán bailar, cantar y moverse al ritmo de la música.

En la “Zona Corre, Corre” deberán poner a prueba su energía y habilidades con juegos de estrategia y en la “Zona Tas, Tas” sacarán su lado creativo con propuestas llenas de arte y color.

La agenda del fin de semana estará repleta con pintacaritas, cuentacuentos, títeres, rallys, talleres educativos y espectáculos como el show musical de Mau Ventanas, el Grupo Chiquiticos y muchos más. La entrada para los adultos tiene un costo de ¢3.000 y se puede adquirir por medio de boleteria.museocr.org o en la taquilla el mismo día de la visita.