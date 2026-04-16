Menor rescatada por explotación sexual fue internada en hospital

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una de las tres menores rescatadas por aparentes prácticas de explotación sexual de su madre en San Carlos, tuvo que ser internada en un centro médico.

Así lo confirmaron autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tras los operativos realizados por las autoridades en la vivienda de la sospechosa y en un motel de la zona.

En relación con el proceso especial de protección que realiza el PANI, se indicó que una de las víctimas fue ubicada con su padre biológico, mientras que la tercera persona menor de edad estará custodiada por una familiar de un recurso paterno.

“Se hizo el traslado de las tres menores a un centro hospitalario para su revisión médica, determinándose que una de las tres tenía que quedó internada”, Rodolfo Meneses, abogado del PANI.

Todas las atenciones fueron realizadas por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata del PANI de la región Huetar Norte.

Tras las detenciones de dos personas por parte de las autoridades judiciales, se determinó que la progenitora de las adolescentes estará seis meses en prisión preventiva, mientras se le investiga por el aparente delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Mientras que un hombre de apellido Sevilla, que fue encontrado con una de las menores en un motel, se le decomisó el teléfono celular, se le reseñó y se le investiga por el presunto delito de relaciones impropias. Sin embargo, se dispuso de su libertad mientras se realiza la investigación respectiva.

El delito atribuido contempla penas de dos a tres años de prisión, aunque no se descarta que se incluyan otros delitos.

De acuerdo con la investigación, la sospechosa se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus hijas para coordinar y permitir el traslado de ellas a distintas zonas, como La Fortuna y El Tanque.

En esos lugares, las esperaban clientes que, a su vez, pagaban a la progenitora por los encuentros sexuales, previo acuerdo del monto específico, lugar y tiempo.