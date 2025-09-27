La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que este sábado continúan las labores de búsqueda del menor que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

El menor continúa sin aparecer y las autoridades lo buscan con equipo especializado y con el apoyo de drones.

Equipo de rescate de la Benemérita se desplazó desde temprano al sector para retomar las labores en diferentes puntos donde pudo ser arrastrado el niño.

Fotografía Raquel Vargas

La tía del menor, confirmó a Extra Noticias que el niño venía del kínder en el momento en que resbaló en la alcantarilla.

La emergencia se dio cerca de las 6:00 p.m. de este viernes y se desconoce el estado del niño de 5 años.

Las autoridades realizan las labores en el río Torres y diversas zonas del sector para dar con el detalle del niño.