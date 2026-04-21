Una menor de 17 años, vecina de San Juanillo de Santa Cruz, Guanacaste, falleció la mañana de este martes tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía hacia su centro educativo.

De acuerdo con la información preliminar, la joven viajaba en motocicleta junto a otro menor de edad rumbo al colegio en Marbella, cuando, cerca de las 6:00 a.m., habrían sufrido un derrape en las cercanías del puente en Cuajiniquil, sobre la carretera hacia Ostional.

Mortal accidente en Guanacaste. Foto: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

Tras el incidente, la menor fue trasladada en un vehículo particular hacia la clínica de Santa Cruz; sin embargo, falleció en el trayecto.

El oficial de tránsito, Keylor Gutiérrez, indicó que al llegar al sitio no se ubicó la motocicleta involucrada, lo que forma parte de las investigaciones en curso. Además, confirmó que el otro menor fue trasladado con golpes varios a un centro médico.

Video: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo que será llevado a la Morgue Judicial.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.