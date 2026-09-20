Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La tarde de este domingo, la Cruz Roja Costarricense recibió el reporte de una menor de 12 años que resultó electrocutada por un rayo dentro de una piscina en un centro turístico en la zona de Aserrí.

Tras las maniobras realizadas por cuerpos de rescate de Bomberos y Cruz Roja, la menor fue declarada fallecida.

“Informan sobre dos pacientes con lesiones por electricidad, un adulto y una menor de 12 años, quienes se encontraban en una piscina cuando cayó un rayo. A la paciente menor de edad se le realizaron maniobras básicas de reanimación cardíaca y posteriormente maniobras avanzadas, sin resultado positivo, quedando sin signos vitales en la escena”, explicó la Cruz Roja.

Además, un hombre de 32 años de edad resultó afectado, quien, según información preliminar, se encuentra consciente y no requirió traslado.

Las autoridades se mantienen en la zona realizando las investigaciones correspondientes.