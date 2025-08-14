Un menor de 16 años falleció en el Hospital de Grecia tras resultar herido con un arma de fuego la madrugada de este jueves en Naranjo, Alajuela.

Lea: Menor crítico tras dispararse por accidente al manipular arma

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta ingresó a la 1:18 a. m.

El muchacho se encontraba en el corredor de una vivienda junto a otros menores cuando, en apariencia, manipulaban un arma que se accionó accidentalmente y lo impactó en el abdomen.

La Cruz Roja Costarricense lo trasladó en condición crítica al Hospital de Grecia, donde horas después se confirmó su muerte.

El caso permanece bajo investigación judicial.