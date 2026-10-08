Menor mata a una persona y hiere a otras 2 en escuela de Polonia

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un polaco de 15 años mató a puñaladas este jueves a la conserje de su antigua escuela e hirió a otros dos adultos, un día después de que otro ataque similar dejara nueve heridos en un liceo del país, informó la policía.

“La policía detuvo a un joven de 15 años” tras la agresión a tres adultos en la escuela primaria Juan Pablo II de Leszczydol-Nowiny, una pequeña localidad a unos 70 kilómetros al este de Varsovia, declaró a AFP una portavoz policial.

Una de las víctimas, la conserje del establecimiento, de 37 años, murió a causa de sus heridas, informó posteriormente la policía regional en la red social X.

“La conserje fue la primera persona atacada por el antiguo alumno. Después, un profesor y el director del centro lograron reducirlo, aunque este los golpeó con su arma”, explicó Katarzyna Kucharska, portavoz de la policía de la región de Varsovia.

Aunque este tipo de ataques son poco frecuentes en Polonia, la policía arrestó esa misma mañana a otro adolescente de 17 años en Sierpc, unos 125 kilómetros al noroeste de Varsovia, después de que manifestara su intención de hacer “algo grandioso” en su escuela.

Foto: AFP.

Los agentes hallaron en su apartamento una bolsa con dos cuchillos.

El miércoles, otro estudiante, de 19 años, hirió a nueve personas con un arma blanca en una escuela técnica de Ostroleka, a unos 120 kilómetros al norte de Varsovia. En una mochila abandonada dentro del centro, la policía encontró además explosivos.

Tras estos incidentes, el primer ministro Donald Tusk convocó de urgencia una reunión con varios miembros de su gabinete y responsables de la policía.