Familiares y amigos del joven fallecido tras dispararse accidentalmente mientras manipulaba un arma de fuego la madrugada de este jueves en Naranjo de Alajuela, identificaron al menor con el nombre de Brandon Duarte.

Según el reporte preliminar, el menor se encontraba en el corredor de una vivienda junto a otros jóvenes cuando, en circunstancias que aún se investigan, un arma de fuego se accionó e impactó en el abdomen.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al adolescente en condición crítica al Hospital de Grecia, donde falleció horas después pese a los esfuerzos médicos.

Las causas del hecho permanecen bajo investigación judicial.

A través de las redes sociales, su familia está solicitando ayuda para sus honras fúnebres, por lo que si usted desa colaborar puede hacerlo al siguiente número 7082-8354 Emiliano Pérez Marín, familiar del fallecido.