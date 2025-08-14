El menor fallecido en una balacera cerca de un centro educativo en Alajuelita, sería miembro de “Los Lara”, una de las bandas criminales asentadas en los barrios del sur.

Marlon Cubillo, director general de Fuerza Pública, confirmó que la víctima, la cual todavía no ha sido identificado, sí está individualizado por parte de las autoridades como miembro de esta organización.

En apariencia, se trató de una persecución donde una de las personas disparaba contra el otro hasta acabar con su vida.

La víctima, quien tendría entre 13 y 14 años, recibió múltiples impactos de bala. Algunos de ellos en su rostro.

Fotografía Randall Sandoval

Las autoridades continúan en la búsqueda del autor de los hechos.

Balacera cerca de escuela

La situación se presentó cerca de las 2:40 p.m. de este jueves a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas, por lo que el centro educativo activó los protocolos de seguridad.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la tarde del 14 de agosto activó el protocolo de tirador activo luego de escuchar una balacera en las inmediaciones del centro educativo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 2:05 p.m. cuando se reportaron varias detonaciones a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas en Alajuelita. Docentes y estudiantes se resguardaron de inmediato y la medida se aplicó de forma exitosa.

Además, se confirmó que la víctima no era estudiante del centro.