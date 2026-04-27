El menor de aproximadamente 4 años que resultó herido durante un ataque armado se encontraba en brazos de su padre, quien falleció en la escena, al momento del ataque.

Así lo confirmó de forma preliminar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que detalló la dinámica del hecho registrado alrededor de las 4:00 p.m.

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Los hechos se dieron la tarde de este domingo en el sector de La Guardia, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la información, un vehículo habría llegado hasta la vivienda del ofendido y posteriormente una persona no identificada ingresó al inmueble, donde disparó en múltiples ocasiones contra el hombre de 23 años, de apellido Céspedes.

En medio del ataque, el menor, quien se encontraba en brazos de su padre al momento de la agresión, resultó herido en la espalda, por lo que fue trasladado a un centro médico para su atención.

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El padre del niño fue declarado fallecido en la escena debido a las heridas provocadas por los proyectiles en distintas partes del cuerpo, incluyendo tórax, espalda y brazos.

El OIJ indicó que en el sitio se recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios de ciencias forenses, mientras el caso continúa en investigación para esclarecer lo ocurrido.