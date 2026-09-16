Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Una menor de edad fue remitida al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tras una intervención vehicular realizada por la Policía Municipal de Moravia.

Según trascendió, los agentes policiales intervinieron un vehículo con dos ocupantes en el sector de Alto de La Trinidad de Moravia.

“Durante el abordaje, una femenina menor de edad, quien viajaba como acompañante, entregó un cigarrillo de marihuana parcialmente consumido. Posteriormente, al realizar la inspección del vehículo, los oficiales ubicaron en la guantera una pistola calibre 9 mm, acompañada de dos cargadores y 14 municiones”, indicó la Policía Municipal.

Tras realizar las consultas, las autoridades determinaron que el conductor no contaba con permiso de portación de armas y que el arma estaba inscrita a nombre de otra persona.

Por este motivo, se procedió a la aprehensión del masculino y su traslado al Segundo Circuito Judicial de San José para el respectivo proceso legal.

Mientras que la persona menor de edad fue remitida al PANI para la atención correspondiente.