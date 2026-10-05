Menor es detenido como sospechoso de tentativa de homicidio

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Este lunes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento donde se detuvo a varios sospechosos, uno de ellos un menor de 17 años, por el delito de tentativa de homicidio.
Otros dos hombres también fueron detenidos e identificados con el apellido de Álvarez, de 18 años, y Ramírez, de 25 años.
Según información preliminar, los hechos donde se vincula a los tres sujetos se presentaron el pasado jueves primero de octubre del presente año en el sector de Uvita. Cuando presuntamente estos sujetos habrían abordado a un hombre en vía pública y le habrían disparado en varias ocasiones.
Después de trabajos de investigación, los agentes judiciales logran ubicar e identificar a las personas, por lo que se ejecuta el allanamiento. Además de la detención, se realiza el decomiso de un vehículo, una motocicleta, varias prendas y cascos, evidencia importante para la investigación.
Los hombres serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación.