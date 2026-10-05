Menor es detenido como sospechoso de tentativa de homicidio

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Este lunes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento donde se detuvo a varios sospechosos, uno de ellos un menor de 17 años, por el delito de tentativa de homicidio.

Otros dos hombres también fueron detenidos e identificados con el apellido de Álvarez, de 18 años, y Ramírez, de 25 años.

Según información preliminar, los hechos donde se vincula a los tres sujetos se presentaron el pasado jueves primero de octubre del presente año en el sector de Uvita. Cuando presuntamente estos sujetos habrían abordado a un hombre en vía pública y le habrían disparado en varias ocasiones.

Después de trabajos de investigación, los agentes judiciales logran ubicar e identificar a las personas, por lo que se ejecuta el allanamiento. Además de la detención, se realiza el decomiso de un vehículo, una motocicleta, varias prendas y cascos, evidencia importante para la investigación.

Los hombres serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación.

En el allanamiento se realiza el decomiso de varios bienes, entre ellos un vehículo. Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.

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