Menor es atropellado en Escazú: es trasladado urgente al hospital

Un menor de 14 años resultó gravemente herido la mañana de este lunes, tras ser atropellado por un vehículo en el sector de San Antonio de Escazú, frente a Distrito 4.

La Cruz Roja Costarricense informó que, al llegar el primer recurso al sitio, el adolescente se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que los socorristas iniciaron de inmediato maniobras de reanimación.

Para atender la emergencia, la institución movilizó tres unidades: dos ambulancias de soporte básico y una de soporte avanzado.

Tras las labores de estabilización, el menor fue trasladado en condición urgente al Hospital San Juan de Dios, donde quedó bajo atención médica.

Las circunstancias que provocaron el atropello no han sido detalladas y el caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades correspondientes.