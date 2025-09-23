Un menor de 17 años fue asesinado la noche del lunes en la comunidad de Larga Distancia, Carrandí de Matina en Limón, según confirmó la Oficina Regional del OIJ de Batán.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p. m., cuando vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

“Según la investigación preliminar, vecinos de la localidad habrían escuchado varias detonaciones, luego escucharon un vehículo a alta velocidad que salía del sitio hacia la Ruta 32 y dieron aviso a la Fuerza Pública”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el cuerpo del menor boca abajo, con varios impactos de proyectil en la espalda, abdomen y cuello.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencia en la escena.

“Se encontraron varios casquillos de arma 9 mm y dentro de lo que se conoce el ofendido es vecino de Limón centro, de un barrio de Limón”, agregó el OIJ.

El caso permanece en investigación por parte de las autoridades para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.