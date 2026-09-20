Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un menor de 16 años resultó herido por arma de fuego luego de ser aparentemente abordado por dos sujetos que viajaban en otra motocicleta, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

De acuerdo con información preliminar recabada por los agentes, el hecho ocurrió este sábado entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, cuando el adolescente se desplazaba en una motocicleta por el sector.

En apariencia, dos hombres que viajaban en otra motocicleta lo habrían abordado y, mediante amenazas con un arma de fuego, le habrían ordenado detenerse.

Supuestamente, el menor no se detuvo, por lo que los sujetos habrían disparado en varias ocasiones. Uno de los proyectiles lo impactó en el pie derecho.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar, mientras que el menor fue trasladado a la Clínica de Filadelfia para recibir atención médica.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ para determinar con exactitud lo ocurrido y dar con los responsables.