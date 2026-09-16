Menor disfrutaba de las pozas de un río cuando fue arrastrado por la corriente

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un menor de 13 años aproximadamente perdió la vida tardes después de ser arrastrado por una corriente en el río San José, en Horquetas de Sarapiquí.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió pasadas las 4:00 p.m de este miércoles cuando una familia disfrutaba de las pozas del río y el menor se ubicaba en unas piedras y fue arrastrado por una corriente.

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio con ayuda de buzos, quienes lograron ubicar el cuerpo del menor en lo profundo de la poza.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial para el levantamiento del cuerpo.

Con información del corresponsal de la zona.