Una mujer identificada con el apellido Loría, de 56 años, falleció la noche del jueves tras ser presuntamente agredida por un menor de edad dentro de su vivienda en Pocora de Guácimo en Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró alrededor de las 9:14 p. m., cuando, de acuerdo con el reporte preliminar, ambos se encontraban dentro de la casa y, por razones que aún se desconocen, el menor habría iniciado la agresión.

“En apariencia, esta se encontraba dentro de su vivienda junto a un masculino menor de edad y, por razones que se desconocen, este en apariencia habría comenzado a agredir a la femenina y posteriormente, producto de varios golpes que le habría ocasionado, en apariencia, la misma habría fallecido“, explicó el OIJ.

Los agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades y, según informó el OIJ, no hay personas detenidas por el momento.