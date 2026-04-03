Una menor de 7 años quedó atrapada en el cauce del río Fortuna la tarde de este viernes santo.

Según el reporte preliminar, la niña se encontraba en el sitio cuando, por razones que se desconocen, una piedra le prensó la pierna derecha, provocándole una lesión de consideración y intenso dolor.

Inmediatamente, un socorrista voluntario de Cruz Roja que estaba libre en esos momentos, fue el primero en brindar atención a la menor.

Asimismo, se dio alerta tanto a la Cruz Roja Costarricense como al Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes utilizaron equipo especializado y lograron su liberación de forma exitosa.

La niña se estabilizó en el lugar y fue trasladada a un centro médico para su valoración en categoría amarilla.

Con información del corresponsal Edgar Chinchilla.