Una menor de tres años perdió la vida tras una colisión de dos camiones que terminó en un atropello en San Ramón, cerca del cementerio local.

Bomberos y Cruz Roja atienden la escena donde también se reportó un adulto herido de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladado en condición crítica a un centro médico.

Tres fotos muestran las labores de los cuerpos de emergencia:

Fotografía cortesía Bomberos

Fotografía cortesía Bomberos

Fotografía cortesía Bomberos

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una colisión entre dos camiones que posteriormente derivó en un atropello. En el lugar, el personal cruzrojista abordó a una menor de tres años, quien perdió la vida por el accidente.

Para la atención del incidente, Cruz Roja desplazó una unidad de rescate y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, con personal capacitado que trabaja en el lugar.