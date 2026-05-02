Menor de 2 años resulta herido de bala en la cabeza tras ataque en Pavas

Un menor de 2 años resultó herido por arma de fuego la tarde de este viernes en Pavas, San José, luego de un aparente ataque armado ocurrido en las afueras de su vivienda.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a eso de las 5:36 p. m del viernes, cuando el niño se encontraba en la vía pública junto a su madre, afuera de su casa.

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Según la versión que manejan las autoridades, ambos fueron abordados por 2 sujetos que se desplazaban en una bicimoto, quienes, sin mediar palabra, presuntamente dispararon en múltiples ocasiones.

En medio del ataque, el menor recibió un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños para recibir atención médica.

De momento, las circunstancias que mediaron en el hecho y el móvil del ataque no están claros. El caso permanece bajo investigación por parte de agentes judiciales.