El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó de la caída de un menor de 2 años que cayó a un pozo de 20 metros en San Carlos.

La alerta de Bomberos se dio a las 11:46 a.m. y múltiples unidades responden al sitio para atender la emergencia.

Los hechos ocurrieron en Pocosol, de la Escuela San Cristóbal, 1 kilómetro al sur, según el reporte oficial.

Se desconoce el motivo de la caída y el estado del menor.

“Estamos respondiendo con personal y equipo avanzado de rescate en espacios confinados”, informó Bomberos.

Noticia en desarrollo.