Menor de 17 años es detenido por asalto a taxista

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un menor de 17 años fue detenido por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de asalto.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 6 de setiembre cuando el menor, en compañía de otro sujeto, abordó un taxi y en el sector de Barrio Cuba habrían amenazado al conductor con un arma de fuego y le habrían quitado sus pertenencias.

Tras diferentes diligencias, los agentes judiciales lograron identificar al menor como uno de los sospechosos y allanaron su vivienda ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados, donde ubicaron un arma de fuego tipo revólver y demás evidencia importante para la investigación.

El menor será remitido al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.