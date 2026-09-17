Menor de 15 años con AR-15 se enfrenta a agentes del OIJ

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un menor de apenas 15 años resultó herido luego de enfrentarse con un fusil AR-15 a agentes del grupo táctico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una serie de allanamientos que se desarrollan la mañana de este jueves en Limón.

El hecho se presentó en medio de ocho allanamientos que ejecutan las autoridades en los sectores de Los Lirios y Barrio Quinto, como parte de las acciones contra grupos criminales vinculados con la reciente ola de violencia en la provincia.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que durante la intervención varios sujetos se enfrentaron con agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

En medio del intercambio, el adolescente, quien presuntamente portaba un fusil AR-15, sufrió una herida en uno de sus brazos.

“Lamentablemente, en este caso, un joven de tan solo 15 años, un muchacho que debería estar estudiando, estaba con un fusil AR-15 con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, manifestó Soto.

Según el jefe policial, el menor se encuentra en condición estable y fue trasladado para recibir atención médica.

Cinco detenidos entre ellos el menor y cuatro fusiles

De manera preliminar, el operativo deja cinco personas detenidas y el decomiso de cuatro fusiles AR-15. Sin embargo, las diligencias continúan, por lo que las autoridades no descartan más capturas y el hallazgo de nuevas evidencias.

Soto explicó que los allanamientos están relacionados con la ola de violencia registrada durante los últimos días en Limón, atribuida por las autoridades a una disputa territorial entre dos grupos criminales conocidos como los “Tony Boys”, vinculados con Tony Peña Russell, y “La H”.

De acuerdo con el OIJ, la mayoría de las personas detenidas durante las diligencias de este jueves estarían relacionadas con “La H”.