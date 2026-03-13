Menor de 13 años atacado por perro en Coronado

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un menor de 13 años fue atendido la tarde de este viernes en Coronado por mordeduras tras ser atacado por un perro.

El hecho se dio cerca de las 4:22 p.m. en San Antonio de Coronado, Cruz Roja efectuó el traslado a la clínica de la localidad en condición estable.

De momento se desconocen las circunstancias en las que se presentó el hecho, así como detalles sobre el canino involucrado.

Preliminarmente se reportó que el menor tendría heridas en su cuello, posteriormente se descartó una situación de mayor gravedad.