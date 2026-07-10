Menor de 12 años muere tras ser arrastrado por la corriente en San Ramón

Un menor de 12 años falleció luego de ser arrastrado por la corriente en el río Chachagua, en el sector del INVU de Peñas Blancas de San Ramón, la tarde de este viernes.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió a eso de las 2:16 p.m. Al llegar los socorristas al sitio, localizaron al menor al otro lado del río, por lo que se iniciaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de emergencias, el menor fue declarado sin signos vitales en el lugar.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes.

Video: Juan Gabriel Quirós, coordinador operativo regional en la Zona Norte.