Menor de 10 años resulta herido por arma de fuego en Liberia

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un menor de 10 años resultó herido por arma de fuego en el sector de Liberia, Guanacaste, la noche de este jueves.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el menor recibió dos impactos de bala en la pierna y en el antebrazo, mientras que un adulto fue trasladado al centro médico en condición crítica.

Según versión preliminar, unos sujetos a bordo de una motocicleta habrían disparado contra la vivienda, lo que ocasionó el incidente.

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