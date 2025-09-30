El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José investiga la muerte de un menor de un año, quien falleció el lunes en el Hospital Nacional de Niños (HNN) tras ser trasladado desde el Hospital de San Vito de Coto Brus.

“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja, cuando los médicos hacen la revisión o la atención médica del menor, se percata que presenta lesiones que en apariencia no son compatibles con la versión de lo que supuestamente ocurrió”, explicó el OIJ.

“El menor luego fallece y en ese momento, tras el análisis que realizan los médicos, se percatan que se podría estar ante el supuesto Síndrome del Niño Agredido”, agregó la institución.

Ante la situación, los médicos dieron aviso al OIJ. Los agentes se presentaron al hospital, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

“Cabe indicar que bajo dirección funcional con el Ministerio Público, la madre del menor, una femenina de apellido Castillo, fue detenida en el centro médico”, detallaron las autoridades.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para esclarecer los hechos.

La mujer quedó a la orden del Ministerio Público y, según confirmaron las autoridades, tanto ella como el menor son de nacionalidad panameña.