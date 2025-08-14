Un menor de 16 años sufrió una herida por arma de fuego la madrugada de este jueves en el sector de Naranjo, en Alajuela.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacan que recibieron la alerta a la 1:18 a.m.

En apariencia, el joven se encontraba acompañado por otros menores en el corredor de una vivienda.

Estos se encontraban manipulando un arma de fuego, la cual en apariencia se habría accionado e hirió en una ocasión a este menor en el abdomen.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió la escena. Al llegar al sitio abordan al joven, el cual requirió ser trasladado en condición crítica al Hospital de Grecia.

De momento, el caso se mantiene en investigación.