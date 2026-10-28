Menor cae con 159 dosis de droga en Cartago

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un menor de edad fue aprehendido por oficiales de la Fuerza Pública con 159 dosis de posible droga en El Dique La Mora, en Cartago.

La intervención se realizó en el marco de la operación Fuerza Élite, luego de que los policías recibieran una alerta sobre un hombre que, en apariencia, se dedicaba a la venta de estupefacientes en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron a un joven que coincidía con las características reportadas. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero los uniformados lograron detenerlo.

Durante la revisión, los policías encontraron un bolso cruzado en el pecho del menor, donde llevaba las sustancias y dinero en efectivo.

Tres tipos de droga

Según el reporte de la Fuerza Pública, al joven le decomisaron 45 dosis de posible cocaína, 27 dosis de aparente marihuana y 87 dosis de posible crack.

En total, se contabilizaron 159 dosis de las sustancias, que quedaron decomisadas como parte de la intervención policial.

El menor de edad quedó a la orden de la Fiscalía Penal Juvenil, instancia que deberá determinar lo correspondiente en el caso.

Periodista: Luis Diego Mora