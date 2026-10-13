Menor baleado en casa corrió 150 metros antes de morir en plaza

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un menor de 16 años falleció la madrugada de este martes, tras recibir múltiples heridas por arma de fuego en el sector de Managüita, en barrio Goli, Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se reportó a la 1:08 a.m. Cuando oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio, encontraron al menor tendido en la plaza de la localidad con heridas en la espalda y la clavícula, por lo que solicitaron la atención de la Cruz Roja Costarricense.

Tras el ataque, la víctima habría salido de la casa y corrido por unos pasos entre varias viviendas hasta llegar a la plaza, donde se desplomó.

Brutal homicidio. Foto: Naun Mora.

“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido ingresó a la casa por la parte trasera y aparentemente los sospechosos ingresaron por la parte frontal de la vivienda forzando la puerta, una vez dentro dispararon en múltiples ocasiones, hiriendo a este masculino quien logró salir corriendo por la parte trasera y correr por aproximadamente 150 m hasta llegar a una plaza deportes cercana y ahí cayó y quedó fallecido”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los cruzrojistas revisaron al joven y lo declararon fallecido en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Brutal homicidio. Foto: Naun Mora.

La Fuerza Pública custodió la escena, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

“En el sitio los agentes judiciales realizaron la inspección ocular y recolectaron indicios balísticos de arma tipo AK-47 y AR-15”, agregó el OIJ.

Brutal homicidio. Foto: Naun Mora.

Las circunstancias del homicidio se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades. Por ahora, no se ha confirmado sobre personas detenidas por este caso.