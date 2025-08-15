El dolor y la consternación invaden a familiares y amigos del menor entre los 13 y 14 años, asesinado a balazos la tarde del jueves frente a la escuela Ciudadelas Unidas, en Alajuelita.

En redes sociales circularon múltiples mensajes en su memoria, donde lo describieron como un adolescente con talento y alegría que partió demasiado pronto.

Lea aquí: Esto dice el MEP tras balacera donde falleció menor de 14 años

“Te llevaré en mi mente y en mi corazón por siempre, mi negrito”, escribió una allegada.

Otro de los mensajes expresaba: “Así sentí mi mundo cuando me dijeron que habías fallecido. Por más que lloré y supliqué a la vida que no fuera cierto, ya no había nada que yo pudiese hacer”.

Fotografía Randall Sandoval

Los homenajes se llenaron de fotografías del menor, acompañado de palabras de despedida y muestras de cariño. “Desde pequeño tenía talento. Qué triste”, se lee en otra de las publicaciones.

El muchacho perdió la vida tras recibir múltiples disparos a un costado del centro educativo, en un hecho que provocó la activación del protocolo de tirador activo entre docentes y estudiantes.

Fotografía Randall Sandoval

La Policía Municipal de Alajuelita y Fuerza Pública acudieron de inmediato al lugar, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la pesquisa para esclarecer el crimen.

Marlon Cubillo, director general de Fuerza Pública, confirmó que el menor era miembro de la banda criminal conocida como “Los Lara”.

Fotografía Randall Sandoval

Indicó que, aunque aún no estaba oficialmente identificado, sí se encontraba individualizado por las autoridades como parte de esa organización delictiva asentada en barrios del sur de San José.