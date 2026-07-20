Melissa Mora se enfrenta a Camilo en redes

La modelo costarricense, Melissa Mora, decidió hacer frente a la polémica, luego de que una publicación en redes sociales del periodista Camilo Rodríguez la relacionara con un presunto narcotraficante.

La cantante y empresaria costarricense compartió un video en el que desmintió las acusaciones, negó cualquier vínculo con la persona señalada y calificó la información como “completamente falsa”.

La también propietaria de Troya Jeans y La Essence de Melissa aseguró que nunca ha tenido relación con las personas que se les vincula en lo dicho por el comunicador, por lo que rechazó las versiones que la señalaban de haber recibido dinero o de mantener algún tipo de sociedad con ellos.

“La nota no tiene ninguna veracidad. No la conozco ni a su novio o compañero sentimental. Mucho menos que yo he recibido dinero o que estoy en sociedad con ellos”, afirmó.

Melissa también aprovechó el video para explicar cómo ha construido su patrimonio y aseguró que todos sus negocios son fruto de su trabajo. Recordó que hace nueve años creó Troya Jeans, empresa que, según dijo, no tiene socios, y que hace un año abrió su perfumería en San Ramón.

Incluso reveló que para emprender tuvo que solicitar un crédito y vender uno de sus bienes más valiosos.

“Abrí con un crédito y vendí mi X6 (vehículo) para salir adelante y trabajar”, comentó.

La modelo destacó que gran parte de sus ingresos durante los últimos años han provenido de su carrera como imagen de distintas marcas nacionales e internacionales, labor que desempeña desde que tenía 15 años.

“La empresa que a mí más me ha producido ha sido esta: mi cara y mi cuerpo”, expresó.

Asimismo, explicó que detrás de su imagen existe un trabajo constante y una disciplina que mantiene desde hace años.

“Desde las cinco de la mañana estoy despierta para entrenar. Me gusta cuidarme porque Dios me dio la bendición de ser bonita y, a raíz de eso, a veces se trae mucha envidia”, señaló.

Melissa Mora dejó claro que no acostumbra guardar silencio cuando considera que se difunde información falsa sobre ella y lanzó una crítica directa al comunicador.