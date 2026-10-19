Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Recuperar 20 puntos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de Matemáticas se asocia con un aumento aproximado de US$1.200 en el producto interno bruto (PIB) per cápita de Costa Rica en un plazo cercano a tres años.

Lo anterior, según una investigación de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit).

El PIB per cápita es un indicador que divide el valor de los bienes y servicios producidos por un país entre su población. Se utiliza para medir la producción económica promedio por habitante.

El estudio fue desarrollado por Stefan Krause Montalbert, profesor e investigador de la Facultad de Negocios y Economía de esa universidad, y se presentó durante el III Congreso Latinoamericano de Educación Superior.

La investigación analiza la relación entre los resultados educativos y el desempeño económico de 76 países entre 2000 y 2024. Para ello, utiliza datos de las pruebas PISA en Matemáticas y Lectura, así como información sobre el PIB per cápita.

Según los resultados, las mejores calificaciones en matemáticas se relacionan de manera estadísticamente significativa con un mayor desempeño económico. Sin embargo, el estudio no establece que mejorar los resultados en esta materia garantice, por sí solo, un aumento del PIB.

Foto: Archivo.

Costa Rica mantiene rezago

El estudio señala que Costa Rica enfrenta dificultades para mejorar el aprendizaje de esta materia, pese a la inversión realizada en el sistema educativo.

Según los datos incluidos en la investigación, el país obtuvo 387 puntos en Matemáticas en las pruebas PISA de 2025, frente a los 463 puntos del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, el resultado costarricense fue 22 puntos inferior al registrado en 2009, cuando el país alcanzó 409 puntos.

La investigación plantea que estos resultados son relevantes para una economía que requiere personas con habilidades para trabajar en áreas como tecnología, servicios especializados y carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM).

Ulacit ofrece apoyo al MEP

Como parte de las propuestas, la Ulacit manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para contribuir a mejorar los resultados en matemáticas.

La propuesta consiste en desarrollar apoyos complementarios a los contenidos que reciben los estudiantes en los centros educativos, mediante la capacidad académica de la universidad.

El planteamiento también contempla impulsar programas para fortalecer otras habilidades que requiere el mercado laboral.