En otras oportunidades que escrito acerca de las municipalidades. Aprovecho para señalar algunos aspectos para mejorar su accionar es fundamental fortalecer a las municipalidades en lo técnico y administrativo, así como contar con mejores regidores que puedan establecer políticas, que los alcaldes deban implementar para un más un accionar más eficiente y eficaz de las municipalidades y lograr resultados para las comunidades.

Es importante reconocer los avances que han tenido municipalidades como la de Belén en su accionar y la calidad de servicios que presta. Es fundamental que logren elaborar Planes de Desarrollo Cantorales o planes de largo plazo mediante la amplia participantes de las comunidades y que sean el reflejo de los requerimientos de los habitantes del cantón y cumplan con el principio recogido en la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, es decir el principio del “Bienestar General”.Se debe lograr la adecuada vinculación entre el Plan de Desarrollo Cantonal, Programa de Gobierno del Alcalde, Plan de Desarrollo Municipal, el plan anual operativo y el presupuesto por programas como expresión financiera de ese plan, que realmente permita el desarrollo local, la participación ciudadana y la adecuada gobernabilidad de los gobiernos locales mediante el dialogo y el consenso en aras del bienestar de las mayorías mediante servicios de calidad y obras bien realizadas y que llenen verdaderas necesidades.

Deben resolver problemas de larga data como los altos pendientes de cobro, tasas desactualizadas, no contar con personal capacitado y el que no se financien obligaciones permanentes con e recursos del Superávit se utilicen básicamente para obras y compra de equipo, que mejor las vías de los cantones y los equipos , que se utilice la tecnología adecuada, que permita mejorar el accionar de las municipalidades, y permita dar respuesta en forma más oportuna a los necesidades de los habitantes del respectivo cantón.

Es fundamental que se mejore la capacidad las municipalidades para ejecutar proyectos y de defina bien el perfil del proyecto y se realicen los estudios de prefactibilidad y factibilidad pertinentes. Los Concejos Municipales deben tener un rol más activo en el proceso del plan-presupuesto, y no el papel pasivo que han tenido hasta ahora, por lo que deben definir políticas, objetivos y prioridades, así como tener una amplia participación en el diagnóstico institucional, lo cual les va a permitir estar mejor informados y poder tomar decisiones que permitan que las municipalidades obtengan resultados que realmente mejor la calidad de vida de los ciudadanos del cantón.

Se debe analizar sobre la situación financiera a mediano plazo de las municipalidades que están solicitando créditos y sobre los servicios que prestan y que son deficitarios desde punto de vista financiero.

Se deben actualizar los planes Reguladores y que se defina bien la zonificación o uso de suelos, el fraccionamiento y urbanización, el reservar espacios para calles y parques, con reglas claras y transparente, así como la protección del medio ambiente. Se debe corregir la deficiencia de algunas municipalidades de planes viales cantonales y por ende deficiencias en la gestión de recursos destinados a la red vial cantonal.

Me parece que las municipales pueden aportar mucho, y propiciar el bienestar de las mayorías de cada cantón y cumplir adecuadamente con lo que establece el artículo 50 de la Constitución Política, que se debe procurar el bienestar de las mayorías, situación que muchas veces no se da, por lo que se toman decisiones que van en detrimento de las mayorías. Se debe tener claro que las municipalidades, son el motor para el desarrollo local, si cumplen adecuadamente su función, como la Municipalidad de Belén en Heredia. Es fundamental que se logre una accionar de las municipalidades que firmen convenios con otras municipalidades para mejorar el accionar del sector municipal. Así como colaborar con otras entidades como colaboran las policías municipales de San José y Escazú con algunos operativos policiales.

La ausencia de sistemas de información o deficientes sistemas limita los controles internos, dejando más vulnerable a la municipalidad en cuanto a la corrupción y deficiencias de los gobiernos locales en la gestión de recursos destinados a la Red Vial Cantonal. Se debe revisar si hay el adecuado enlace con el Plan de Desarrollo Cantonal y el plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo.