El periodista Carlos Fernández falleció este jueves a la edad de 68 años. La noticia impactó al medio periodístico costarricense y a la radio de nuestro país, debido a su enorme trayectoria y su don de gente. El comunicador tuvo su espacio en Monumental, Columbia y Radio Actual, además de su incursión más reciente a Ticavisión.

“Durante más de 40 años, su voz, su pasión y su compromiso con la verdad iluminaron las ondas radiales, dejando una huella imborrable en nuestra audiencia. Hoy despedimos a un maestro del periodismo, un colega ejemplar y, sobre todo, un gran ser humano. Su legado vivirá en cada palabra, en cada emisión y en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado. Descanse en paz”, indicó Radio Actual. Junto a los expresidentes Daniel Oduber, Luis Alberto Minge y José Figueres Ferrer.

Ticavisión también informó la triste noticia. “Por este medio comunicamos el sensible deceso de nuestro compañero Lic. Carlos Fernández, decano del periodismo nacional, don Carlos estuvo al frente durante más de 35 años informando a los costarricenses en Ticavisión estaba al frente del programa Charlemos y asesor de la línea informativa de Noticias Ticavision. Hoy se nos fue, pero nos deja un inmenso legado que no dejaremos caer. Descansa en paz amigo”.

Entrevistando al cantante Gilberto Hernández.

Amigos y compañeros lo recuerdan

Uriel Dávila, locutor y compañero en Actual FM lo calificó como un periodista excepcional. “Hoy nos despedimos con el corazón lleno de tristeza de un periodista excepcional, un ser humano íntegro y un colega querido: Carlos Fernández. Aunque su partida nos ha dejado impactados y un vacío inmenso, su legado, su pasión por el periodismo y su incansable dedicación a la verdad seguirán vivos en cada historia que contó y en cada vida que tocó. Carlos no solo fue un periodista experimentado, sino también un mentor, un amigo y una fuente de inspiración para muchos. Su trabajo fue siempre un reflejo de su profundo compromiso con la honestidad, la objetividad y la empatía. A lo largo de su carrera, Carlos logró trascender los límites de su profesión, convirtiéndose en un referente en la industria, pero siempre con humildad y cercanía”. Junto al portero colombiano René Higuita y con los colegas Adrián Barboza y Guillermo Antonio Ulate.

El periodista William Hernández valoró la grandeza de su colega. “Mi amigo y no puedo decir colega, aunque trabajamos juntos, porque su capacidad periodística fue muy grande. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Espero que Charlemos siga en la memoria radiofónica de este país”.

En 1990 con el Presidente Rafael Angel Calderón.

Everardo Herrera Soto, periodista deportivo, recordó como el fútbol los unía y hasta hacían bromas al respecto. “Colega, amigo y vecino, lo seguí desde mi juventud en la radio lo recuerdo en Columbia, después compañeros en Monumental y desde hace diez años, arrendatarios de espacios en Radio Actual 107.1 FM. Periodista de sucesos y política, el hijo de Paso Canoas. Gustaba del fútbol y nos hacíamos bromas cuando nos veíamos. Su programa “Charlemos: polémico de verdad”, lo he seguido con afecto por el amigo. Me duele su partida que deja un hueco, me retumba en mi cabeza su voz sonora, su buen humor y el amor por su tierra del sur, que tanto me agrada y de la que conversábamos.

En entrevista con el cantante José Luis Rodríguez “El Puma”.

El colega Freddy Gómez lo tuvo de compañero y le desea mucha fortaleza a la familia del comunicador. “Hoy con gran pesar, me entero del fallecimiento de un amigo, colega, compañero por muchos años en el ejercicio del periodismo en Radio Monumental, pero por, sobre todo, un buen amigo. Que Dios te mantenga a su lado, Carlos Fernández y mis condolencias para su familia querida, su esposa Vivi y sus hijos”.