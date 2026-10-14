MEIC recuerda proceso de devolución de dinero por concierto cancelado

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Ante la cancelación del concierto del rapero estadounidense, Snoop Dogg, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recordó que quienes compraron entradas para la actividad tienen derecho a recuperar su dinero.

Según explicó Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, los recursos deben estar respaldados mediante un mecanismo de garantía que deben cumplir los organizadores autorizados para vender entradas anticipadamente.

“Si por alguna razón el evento se cancela, la devolución del dinero debe operar de forma automática y por los mismos medios con los que el consumidor pagó. De esta forma, entonces, la acreditación se hace a la tarjeta de crédito del consumidor que hizo el pago”, agregó Zapata.

El procedimiento establece que los organizadores deben contar con una tiquetera formalmente inscrita y cumplir una serie de requisitos para garantizar que el dinero recibido por la preventa se deposite en una cuenta específica de garantía en un banco del Sistema Financiero Nacional.

Según Zapata, esos recursos respaldan tanto la realización del evento como el dinero de las personas que compraron las entradas por adelantado.

“El procedimiento requiere que cada organizador presente una tiquetera formalmente inscrita que, además, observa una serie de reglas para garantizar que los fondos que recibe por concepto de venta de las entradas van a ser depositados en una cuenta específica en garantía en un banco del Sistema Financiero Nacional”, indicó la funcionaria.

Si el evento se realiza, pero el consumidor enfrenta algún inconveniente o considera que hubo un incumplimiento contractual, también puede presentar una denuncia ante el MEIC.

Para ello, la institución dispone de un Sistema de Atención de Expedientes en Línea. La plataforma cuenta con manuales e instructivos que explican paso a paso cómo presentar el reclamo.

“El Ministerio de Economía, a través de este tipo de regulaciones, protege los recursos financieros de los consumidores”, señaló Zapata.

El MEIC recordó que, ante la cancelación de un evento, la devolución debe efectuarse de forma automática y mediante el mismo medio utilizado para realizar el pago.