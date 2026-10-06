MEIC inaugura rueda de negocios para emprendedores

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

UUn total de 395 pequeñas y medianas empresas (pymes) buscan concretar nuevas oportunidades comerciales mediante más de 450 reuniones con empresas compradoras durante la rueda de negocios SinergiaPyme, que se desarrolla en el Hotel Crowne Plaza Corobicí.

En la actividad, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), participan 19 empresas tractoras y los oferentes tendrán la posibilidad de presentar sus productos y servicios, además de identificar oportunidades de proveeduría, cooperación comercial y alianzas con otras pymes.

“Es un espacio fundamental para acercar a las empresas, generar vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio. Desde el MEIC promovemos estos encuentros porque facilitan la conexión entre quienes ofrecen productos y servicios y las empresas que buscan proveedores, fortaleciendo así el ecosistema empresarial y las posibilidades de crecimiento de las mipymes del país”, indicó María del Milagro Solórzano León, ministra del MEIC.

Los participantes recibieron capacitación antes de los encuentros para mejorar la presentación de sus propuestas comerciales y prepararse para negociar con potenciales compradores y aliados. El programa incluyó charlas sobre acceso a financiamiento y comercio responsable.

La dinámica no se limita a la relación entre las pymes y las empresas de mayor tamaño. También contempla reuniones entre negocios que cuentan con capacidades complementarias y que podrían desarrollar productos, servicios o propuestas conjuntas.

“Fortalecer a las pymes es invertir en la generación de empleo, en la competitividad y en el desarrollo del país. Para que puedan crecer, necesitan oportunidades de negocio y conexiones que les permitan aprovechar sus capacidades”, señaló Arturo Rosabal Arce, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

La primera jornada incluyó conferencias, intercambio de experiencias, networking y el acto inaugural.

Las reuniones comerciales continuarán el 7 de octubre, de 9 a. m. a 5:30 p. m., distribuidas en cuatro bloques de mesas de trabajo. En estos espacios, las empresas podrán explorar negocios tanto con las compañías tractoras como con otras pymes.