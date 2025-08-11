El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) señaló diferencias que superan los ¢100 mil en los mismos productos, los cuales se venden en diferentes comercios de escala nacional.

Esto lo identificaron en el estudio de Monitoreo de precios y verificación de la información disponible en el mercado para el Día de la Madre.

“Fuimos a 25 establecimientos comerciales para revisar varios artículos con características específicos. Hay diferencias de hasta el 129% en productos de la misma marca y modelo en tiendas diferentes. Por eso la importancia de la recomendación que siempre hacemos de caminar y comparar precios”, destacó Patricia Rojas, ministra del Meic.

Entre algunos de los productos idénticos con mayor diferencia en el monto de compra están:

Artículo Más Caro Más Barato Diferencia Pantalla Inteligente Verdugo (Alajuela): ¢228 mil Walmart Heredia: ¢99 mil OFERTA ¢129 mil Cocina Eléctrica Verdugo (Alajuela): ¢329 mil Distribuidora Jivis: ¢215 mil ¢114 mil Secadora de ropa Gollo (Aserrí): ¢362 mil Almacenes Siman (Curridabat): 269 mil ¢93 mil Refrigeradora Gollo (Aserrí): ¢329 mil Importadora Monge (Oreamuno): ¢240 mil ¢88 mil Cocina de Gas Maxi Palí Tibás: ¢169 mil La Curacao Alajuela: ¢99 mil ¢70 mil

En el caso de los productos similares, los cuales cumplen con la misma función, pero la marca y algunas características son distintas, las diferencias pueden ser aún más grandes.

“A veces lo que ocupamos es satisfacer una necesidad o reponer un producto que teníamos y se dañó, por lo que la marca o diseño del mismo no es tan relevante”, agregó la jerarca.

En estos casos, una de las variaciones de mayor magnitud es de ¢464 mil en un centro de lavado.

Dentro del estudio destacan varios artículos que cuentan con rebajas en los precios como parte de las promociones para el Día de la Madre.