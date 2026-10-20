MEIC detecta incumplimientos en precio final en restaurantes

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El 73% de los restaurantes con servicio a la mesa fiscalizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) presentó uno o más incumplimientos en la información que brinda a los consumidores, principalmente por no indicar el precio final de los productos en sus menús.

Según los resultados divulgados por el Ministerio, de los 70 establecimientos inspeccionados, 51 incumplieron alguna disposición, mientras que 19 sí se ajustaron a la normativa.

Las visitas se realizaron entre el 7 y el 25 de setiembre en 13 cantones y 22 distritos de Alajuela, Cartago, Heredia, San José y Limón.

El principal hallazgo fue la falta de precios finales en los menús. De los 51 comercios con irregularidades, 36 no informaban el monto total que debía pagar el cliente, lo que representa el 51% del total de restaurantes fiscalizados.

El MEIC detalló que, entre esos 36 establecimientos, 33 no incorporaban el 10% correspondiente al cargo por servicio a la mesa. Los otros tres tampoco incluían el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) ni el cargo por servicio.

Las autoridades recordaron que la normativa nacional establece que el precio anunciado debe incluir los impuestos y cargos aplicables. En el caso de los restaurantes con servicio a la mesa, la Ley 9116 dispone un cargo del 10% por servicio, que debe estar contemplado en el monto final informado al consumidor.

Productos sin precio

La inspección también identificó 12 establecimientos que no mostraban el precio de algunos alimentos o bebidas. Según el Ministerio, esa práctica impide que las personas conozcan de antemano cuánto deberán pagar por los productos que desean adquirir.

Otros 12 restaurantes incumplían los requisitos de información mínima en las facturas o comprobantes de compra. El MEIC indicó que esos documentos deben contener datos necesarios para respaldar eventuales reclamos o denuncias.

Entre los datos que deben incluirse figuran el nombre del comerciante, su número de cédula, la dirección exacta, la identificación de los productos y servicios, el precio efectivamente cobrado y el teléfono del establecimiento.

El Ministerio señaló que la omisión del precio final o de información obligatoria en los comprobantes puede inducir a error al consumidor al tomar decisiones de compra y generar distorsiones en el mercado.

A raíz de los resultados, el MEIC previno a los 51 negocios que presentaron incumplimientos para que corrigieran las faltas detectadas. Al 15 de octubre, 20 habían cumplido con lo solicitado, 13 permanecían bajo seguimiento y 18 no habían remitido información sobre las correcciones.

El Ministerio advirtió que, si los establecimientos no atienden las prevenciones, presentará las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC). Las sanciones por incumplimientos van desde ¢4 millones hasta ¢18 millones.