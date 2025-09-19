El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó el permiso necesario para que la famosa banda Los Tigres del Norte pueda ofrecer su show en Costa Rica, como parte de su gira denominada La Lotería 2025.

Según la información oficial publicada en el portal del MEIC, el concierto se llevará a cabo el 5 de diciembre en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos en Liberia, con inicio programado para las 8 de la noche.

En un comunicado, la entidad informó a la ciudadanía que la presentación pública del espectáculo “Tigres del Norte Tour La Lotería 2025” ya cuenta con la aprobación correspondiente.

Por otro lado, se indicó que la comercialización de las entradas será exclusiva mediante la plataforma digital NIUCOMPANY SRL.

Cabe destacar que esta agrupación no es nueva en suelo costarricense, pues en múltiples ocasiones ha conquistado a su público en distintos escenarios alrededor del país.